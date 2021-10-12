黃尚禾力挺彩虹燈塔影展，將出席講座。（祖與占影像製作提供）

由基隆市文化局主辦的「2021向大師致敬－彩虹燈塔影展」，今（12）日舉行影展活動開跑記者會。今年邀請享譽國內外，獲獎無數的導演周美玲，在長期關注性別議題的範疇上，一舉集結橫跨近30年、7部台灣大師級作品齊聚基隆上映，希望透過「彩虹燈塔」的命題，照亮台灣電影多元自由的樣貌，影展將於10月19日起在基隆市文化局臉書粉專開放索票連結並填寫報名表單，10月29日至31日開映。

黃尚禾在兩部入選「彩虹燈塔影展」作品中都有激烈性愛戲，但對他來說角色不同、心境差距也極大，他回想在《醉‧生夢死》和對手戲演員鄭人碩的同志情：「沒有保留的給予和接受。」演出時感情澎湃而真實，導致家人懷疑他在拍攝期間是否開始交男朋友，他卻表示感到相當開心，「自己的表演可以打從內心說服最親密的家人。」在《愛‧殺》則演外表看似是菁英，實際上卻是有SM傾向的暴力男，心中充滿對表弟得不到的怨恨，才在發洩的情緒中產生充滿憤怒和不甘心的3P床戲。

談起接下兩部作品的原因，他表示大學時期就很喜歡導演張作驥的作品，從紐約深造回台後，獲得對方邀請，「完全不在乎是不是同志角色就接下《醉‧生夢死》這個挑戰。」再遇到《愛‧殺》時，則是出自於對周美玲堅持拍攝性別議題作品的佩服，「導演除了很誠實的面對自己外，對於不同風格和類型的創作也都很活躍有能量。」

被問是否願意再接演同志電影，黃尚禾毫不猶豫的回答出：「會！」他不但不排斥，反而想持續演出不同類型的同志角色，「期待和更多導演、演員一起找到跳出框架，但一樣可以讓觀眾感動的角色。」他也將在影展講座中分享更多參與這兩部作品的細節。

基隆市林右昌表示，「向大師致敬」為基隆每年重量級的藝文活動，藉由邀請出生於基隆的傑出藝術工作者進行策展，結合講座、課程與演出，期盼勾勒家鄉基隆的不同文化樣貌，讓民眾能一同感受這座城市的人文薈萃。這次透過此次透過影展的方式進行，策展主題「彩虹燈塔」的放映片單皆為一時之選，十足令人期待。

文化局長陳靜萍提到，「彩虹燈塔」影展探討議題相當廣泛，從自我認同、身體性慾、愛恨情感到家庭接納，片單可說一網打盡。包含蔡明亮執導《青少年哪吒》、楊雅喆執導《女朋友。男朋友》、張作驥執導《醉‧生夢死》、黃惠偵執導紀錄片《日常對話》以及周美玲的《刺青》、《愛‧殺》和紀錄片《私角落》。希望這些獲得國際與金馬肯定的作品，能夠讓基隆市民一飽眼福。

導演周美玲說，自己過往在不少作品中都會放入基隆的文化習俗，這是成長的記憶，感情植入很深。這次為了讓基隆市民更了解台灣多元性別議題的發展歷程，邀請多位電影人在影展期間出席講座，包含導演蔡明亮、張作驥、黃惠偵，演員陽靚、黃尚禾以及作家陳雪共同參與，得以一窺三十年來，台灣電影在性別議題上的嘗試與探索。