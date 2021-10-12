無新增及死亡案例 境外移入4例 14:452021/10/12 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自保加利亞(案16416)、馬來西亞(案16417)及美國(2例，案16418、案16419)入境，入境日均為今(2021)年9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。 台中男子打BNT後猝逝 指揮中心曝死因 三接外推案審查 環團籲立即停工 #無新增 #境外移入 #多歲 #入境 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證券數位帳戶新戶激增 永豐金證券翻2倍 14:102021/10/12 財經 本土＋０ 今境外移入增4例 13:482021/10/12 生活 日男射血精嚇壞 醫生查出射精管結石 小蝌蚪出不來 13:442021/10/12 健康 竹竹合併升格 竹縣議長反對急就章 04:102021/10/12 地方新聞 中印邊境衝突再起 會談無共識 04:102021/10/12 產業財經 台中首例打BNT死亡 62歲男接種9天後突在家猝逝 12:322021/10/12 生活 美國新增非農遠低於預期 不影響縮減QE進程 13:212021/10/12 財經 全國高中英文單字比賽 新增「聽英拼寫」、「詞彙題」題型 11:052021/10/12 生活 恒大3檔美元債 又未能付息 04:102021/10/12 全球財經 小黃運將遭砂石廠倒塌活埋 消防隊獲報時間曝「恐怖巧合」 11:452021/10/12 社會 新北1至8月阻詐破億元 侯友宜今表揚績優行員 13:312021/10/12 社會 生活熱門新聞 國旅券第一批幸運兒出爐 快對身分證末2碼有無這6組數字 - 生活 驚悚！高空彈跳繩索掉了 3寶媽墜地撞牆斃命 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 五倍券紙本暗藏好康？他曝剩下都去這花：不知道虧大了 - 生活 入秋最強東北季風周末報到 專家：3地變天 低溫下探16度 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。