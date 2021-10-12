中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自保加利亞(案16416)、馬來西亞(案16417)及美國(2例，案16418、案16419)入境，入境日均為今(2021)年9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。