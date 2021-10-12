印度官員今天表示，5名印度軍人昨天在印控克什米爾與叛軍駁火時陣亡。目前尚無任何團體聲稱為昨天這起攻擊負責。

印度與中國間的邊界近日才又有新爭端，雙方第13輪軍長級會談也未能就化解邊界爭議達成進一步共識，現還得面臨印控克什米爾情勢的不穩。

德國之聲（DW）報導，除5名印軍在印控克什米爾陣亡外，有2名叛軍在另一起衝突裡被擊斃，當地在接連發生多起平民遇害事件後，緊張情勢再次升溫。5名印軍陣亡的攻擊是印控克什米爾6個多月來最血腥的攻擊事件。

印度陸軍發言人安南德（Davinder Anand）中校指出，部隊是在獲報好戰份子出沒而執行搜索任務時遭到重火力襲擊，1名軍官與4名士兵傷重送醫不治。

印軍隨後派兵增援，現地仍不時發生零星戰鬥。

目前尚無任何組織出面聲稱犯案，但這次衝突之前，印控克什米爾首府斯利那加（Srinagar）發生多起平民遇害引來印度政府鎮壓。

印度當局在斯利那加近日接連發生信奉印度教的藥師、學校教員與食品小販遇害後，大規模逮捕上百人；克什米爾當地人以穆斯林為主，與信奉印度教的主流印度人扞格；新德里當局2019年悍然撕毀當地受憲法保障的自治後，衝突接連不斷。（譯者：陳亦偉）1101012