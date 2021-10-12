嘉義縣家畜疾病防治所人員前往，卻驚見一棵光禿樹幹掛滿7、8個發臭塑膠袋，打開發現裡頭裝的是死貓、金紙。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所人員前往，卻驚見一棵光禿樹幹掛滿7、8個發臭塑膠袋，打開發現裡頭裝的是死貓、金紙。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所人員前往，卻驚見一棵光禿樹幹掛滿7、8個發臭塑膠袋，打開發現裡頭裝的是死貓、金紙。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所人員前往，卻驚見一棵光禿樹幹掛滿7、8個發臭塑膠袋，打開發現裡頭裝的是死貓、金紙。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲縣議員姜梅紅服務處反映，指民眾通報東石海區某處樹林有屍臭味，懷疑有動物受困急需救援，家畜所派員前往，卻驚見一棵光禿樹幹掛滿7、8個發臭塑膠袋，打開發現裡頭裝的是死貓、金紙，厚重屍味撲鼻而來，讓家畜所人員聞到差點暈過去。

「死狗放水流、死貓掛樹頭」是台灣早期民間習俗，據老一輩人流傳，「死貓吊樹頭」能讓意外死亡的貓，七七四十九天魂魄散盡後，再度轉世為貓，不會再回來討命。「死狗放水流」則是民間迷信，狗死後如接觸泥土將吸取地氣復活，變成妖魔作怪，所以流傳狗屍放水流才能轉世為人。

不過這類習俗早有民俗專家直指是民智未開時的無知做法，家畜所事後訪查，附近民眾都說，「死貓掛樹頭」習俗困擾地方已久，甚至影響當地環境衛生，環保局表示，把死貓掛樹上，可依廢棄物處理規定處1200元到6000元以下罰鍰。

家畜所說，為妥善處理遭路殺犬貓遺體，嘉義縣政府已訂定「嘉義縣街道犬貓遺體處理作業流程」，民眾如發現受傷或待救援的犬貓，可通知家畜所或犬貓緊急救援專線處理，即可立即進行後續救援、安置及醫療處置。

家畜所提醒，民眾如在街上發現明顯死亡犬貓，可就近通報所在地鄉鎮市公所清潔隊協助，清潔隊獲報後，會把死亡犬貓以往生被、文疏包覆送交家畜所，由家畜所確認犬貓身分，如有寵物登記會通知飼主領回，無寵物登記者將送合法焚化處理，一般民眾自家寵物過世，如有包覆遺體的往生被、動物靈超度文疏需求者，也可到家畜所及各鄉鎮市公所免費索取。