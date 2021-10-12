駐德代表謝志偉國慶日持「台灣獨立」布條拍照貼臉書，遭網友痛批不適任。謝志偉今日反嗆「我們手上所舉的你們的國旗，…我們一邊舉一邊吐血啊！」對此，總統府表示，尊重謝志偉代表的發言。

謝志偉今日在臉書寫道「我的國旗告白」，對「中華民國」和青天白日紅國旗表達諸多不滿。他說「這面國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血！知道這點的台灣人在解嚴後都快四十年了，還在幫你們撐旗子和面子，是因為我們於心不忍─不忍你們離根的中華民國和我們紮根的台灣分裂。」

謝還說，這些年來，看到你們如此毫無懸念地棄「中華民國」和「國旗」時，「我心裏其實是鬆了一口氣的：這麼容易被放棄，不就證明，兩者根本就不存在久矣？於是，我們終於有了共識！」他還稱，「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」

對此，總統府發言人張惇涵表示，尊重謝志偉代表的發言。以謝代表過去幾年在台德關係努力上來看，「他有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」。