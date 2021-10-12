南韓電影盛事「釜山國際電影節」6日在海雲台開幕，不僅由男神宋仲基、朴素丹擔綱主持，劉亞仁、韓韶禧、名導奉俊昊等人也受邀出席，Netflix即將推出的劇集《地獄公使》主演們也齊聚一堂，未料在拍攝環節時，男星梁益準險跌下舞台，幸好劉亞仁、朴正民趕緊扶他一把，才沒造成意外。

由劉亞仁、朴正民、金賢珠、元真兒主演的劇集《地獄公使》，還未上映就引爆話題，近日劇組出席「釜山國際電影節」與粉絲見面，在拍照環節時，演員們背對觀眾合影，未料，男星梁益準在蹲下時重心不穩，直接往後摔四腳朝天，讓主持人都嚇到驚呼，幸好劉亞仁與朴正民趕緊抓住他，才沒跌下舞台，而驚險畫面全都被現場媒體拍下來。

梁益準險跌下舞台，劉亞仁、朴正民敏捷救人。(圖／翻攝自Top Daily)

改編自同名網路漫畫的Netflix影集《地獄公使》，由《屍速列車》導演延尚昊執導，影帝劉亞仁主演，其他演員還有金賢珠、元真兒、朴正民及梁益準等，而這是劉亞仁睽違4年，再度出演電視影集，也讓粉絲相當期待他的好表現。

《地獄公使》敘述人們在無預警下，收到地獄使者傳來的死亡通知後，身邊便會開始出現各種異象，而「地獄公使」也會準時現身處決，沒人能逃得掉，只能隨著命定的日期被帶往地獄。