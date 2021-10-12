中華電信與新竹臺大分院12日宣布攜手合作發展5G智慧醫療場域實證及創新應用合作，共同簽署「5G企業專網與智慧醫療實證研究合作備忘錄」，中華電信於新竹臺大分院生醫醫院合作建置5G企業專網環境，實證5G智慧醫療應用，未來將結合雙方優勢資源與領先技術能量，共同加速推動5G智慧醫療服務。

中華電信企客分公司總經理吳麗秀表示，智慧醫療是5G應用的熱門領域，透過5G通訊網路高速率、低延遲、大連結的特性，結合AIoT物聯網，可大幅縮短醫療影像傳輸時間，具體實現智慧醫療整合服務，院方也可透過AIoT物聯網做更有效的管理，進而提升營運效率與服務品質。

新竹臺大分院院長余忠仁指出，從全球趨勢來看，科技的發展不僅改變了人與人間的溝通方式，更帶動智慧醫療技術的創新與開發。如何透過現代醫療與新興科技的結合，運用不同領域的技術來進一步提升醫療照護、疾病管理、公共衛生監測與教育和研究也是新竹臺大分院與全球醫界的發展重點，這次與中華電信攜手合作，期盼透過網路佈建、設備聯網，結合軟硬體資源，將提升醫療品質，打造以人為本的智慧醫療服務、成為智慧醫療典範。

新竹臺大分院副院長暨智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎進一步表示，此次中華電信的5G企業專網服務建置，將運用在醫療影像傳送、護理行動治療車、智慧機器人清潔消毒、巡檢與智慧監控等智慧醫療創新應用上。由於專屬網路獨立運作，院內所有相關服務可於內網運行，避免機敏性資料外流，確保資訊安全，大幅提升醫院管理效能。我們期望未來更可透過高速醫療影像傳輸與遠距即時動態影像會診，達到跨國遠距醫療合作。

中華電信與新竹臺大分院5G企業專網合作備忘錄合作項目包括建置院區內專屬之5G專網環境，搭配中華電信研究院自主研發的5G MEC邊緣運算服務與管理平台系統軟體，讓院內智慧醫療創新應用透過本地卸載(Local Breakout)方式傳輸，藉此提升資訊傳輸效率與安全。

新竹臺大分院透過5G專網環境，傳送品質更高清、更快速的醫療影像，有助提升緊急救護及遠距醫療之效率。此外，新竹臺大分院正在推動之智慧醫療合作專案，也會在5G專網環境下，測試相關設備及應用的效能增益。