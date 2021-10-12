中華電信12日宣布推出精采5G四季饗宴方案「月月得利」活動，申辦5G月繳999~1399元(含)以上資費，搭配30個月約期，最高可享Hami Point 9000點一次送及300點月月送(連續15個月)，總計最多可獲13500點購物金(1點等於1元)，行動VIP續約最高再送Hami Point 5000點。

其中，新增的「月月得利」專區，提供兌換7-ELEVEN、全家便利商店、屈臣氏購物金、悠遊卡儲值金及星巴克電子飲料券等多元選擇。

中華電信表示，精采5G 四季饗宴方案專屬的「Hami Go」活動專區，集結了食衣住行育樂點數消費生活圈，提供消費者申辦行動方案，同時享受Hami Point點數可快速兌換商品、以及各項3C家電、防疫用品、生活百貨等上萬件商品免運宅配送到家，點數還可用於中華電信與特約門市折抵配件、通信費等實用優惠。

另外，申辦精采5G四季饗宴方案月繳1399元以上，可享「行動上網吃到飽」與「最大網內免費講」，並贈送Hami書城、Hami Video網紅館3個月、Hami Video影劇館2個月及導航王預測版12個月免月租體驗。

中華電信表示，該公司的5G網速和行動網路涵蓋獲國際權威測速機構Speedtest認證大獎肯定，將持續以多元資費方案與5G創新應用服務，打造豐富的兌點平台與優惠。