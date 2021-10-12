巨人隊隆格利亞擊出陽春全壘打。（MLB臉書）

洛杉磯道奇、舊金山巨人的百勝大戰，關鍵G3道奇派出王牌投手「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)，薛爾瑟繳出了近乎完美的7局失1分，無奈巨人投手群更厲害，終場居然1-0完封道奇，取得2勝1負聽牌。道奇在主場輸掉這一仗，代表他們唯一的出路就是２連勝，包括G5得在巨人主場取勝。

薛爾瑟登板7局用掉110球，只被敲3支安打，送出10張老K。第5局的時候面對隆格利亞(Evan Longoria)，當時壘上無人又是兩好零壞，薛爾瑟急著要解決打者而攻擊好球帶，被隆格利亞轟出陽春炮。薛爾瑟因為這支全壘打承擔敗投。

巨人先發投手伍德(Alex Wood)沒有失分，不過他投到第5局剩下一位出局者時退場，總計4.2局用掉83球。接手的低肩側投投手羅傑斯(Tyler Rogers)第7局出現兩人在壘的危機，巨人先後換上麥基(Jake McGee)中繼避免失分，多福(Camilo Doval)成功救援，4位投手合力完封道奇。

對巨人打擊不佳的貝林傑(Cody Bellinger)此戰被道奇撤下先發棒次，改以老將普侯斯(Albert Pujols)先發一壘。普侯斯果然英勇，道奇前5局僅有兩支安打，兩支都是普侯斯擊出的一壘打。

棒球作家Daniel Brim寫道：「道奇浪費了薛爾瑟的好表現，這樣他們可能走不遠。打線上失去孟西(Max Muncy 受傷)的打擊太大了。」道奇全場5支安打未得分，巨人更少只有3支安打，但因為有全壘打所以就贏了。