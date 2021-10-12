高階工業閥門廠商進典工業(6843)將於10月13日以每股42元登錄興櫃-戰略新板掛牌，該公司創立於1978年8月12日，結合美國、瑞士及兩岸頂尖研發團隊，專研於球閥及蝶閥產品，持續投入開發高值化、特殊材料品項及節能減碳閥門，為台灣高階閥門關鍵推手。

進典工業獨立開發高難度曲面硬化的高速火焰噴塗技術(HVOF)及次奈米級研磨技術，設計製造純金屬對金屬硬密封的「球閥」結構，取代一般軟密封設計(軟質材料對金屬)，使產品適用於超高溫(800度C)、超低溫(零下196度C)、超高壓(4500磅等級)、高表面硬度(HRC 72)，以及耐磨損、耐侵蝕等嚴苛工況環境，其密封效果達到完美密合止洩、止漏功能，此技術突破，奠定其「金屬硬密封球閥」技術亞洲領先地位，得以讓該公司產品運用於半導體、石化、鋼鐵、電廠等場域重要核心管線之中。

該公司主要客戶包含台積電、中鋼、台電、中油、SABIC及大陸中石化等，其他終端客戶則包括亞洲半導體廠、歐洲國際藥廠、美國石化廠與德州電廠，含蓋各種工業領域。

進典工業延伸運用高速火焰噴塗及次奈米級研磨等核心技術於高階蝶閥中的「三偏心蝶閥」，以金屬硬密封取代傳統以石墨夾層設計，改善石墨夾層設計不耐侵蝕、無法維修的缺點，可視為高階三偏心蝶閥中的精品。此外，該公司以「JDV」品牌行銷全球，並轉投資瑞士閥門公司以「Zuercher Technik」品牌行銷於歐洲國際藥廠。

業績部分，2020年營收6.44億元，每股盈餘2.16元；今年上半年營收4.43億元，年增53％，每股盈餘1.49元，前8月自結營收5.55億元，每股盈餘1.77元。

在全球半導體需求成長、全球煉化一體(COTC)計畫、電廠進行「煤轉氣」工程、美國1兆元基建法案，以及減碳低逸散性設計要求的目標下，該公司成長動能可期。