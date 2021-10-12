台南市佳里購物嘉年華將於23日起，在佳里區忠孝路段（自中山路口起至光復路口）封街舉辦2天。（張毓翎攝）

台南市佳里購物嘉年華將於23日起，在佳里區忠孝路段（自中山路口起至光復路口）封街舉辦2天，今年邀集130個商家設攤，讓民眾買得開心、逛得過癮，佳里商圈理事長陳駿逸表示，今年最大亮點，為各店家結合振興五倍券，爭相推出超低價組合包，期待活動能為商家締造業績新高。

去年商家搭配振興券推出超值優惠，有商家2天內業績破10萬元，今年商家同樣有振興五倍券好康特賣。（張毓翎攝）

佳里商圈表示，去年商家搭配振興券推出超值優惠，有商家2天內業績破10萬元，今年商家同樣有振興五倍券好康特賣，如原價350元的牛蒡鳳凰捲，使用紙本五倍券支付，只要200元且再買一送一；另外，還有原價400元的牛蒡意麵和虱目魚罐頭禮盒包，以紙本五倍券支付，可享半價優惠，再送佳里商圈特色限量馬克杯。

佳里商圈和佳里區公所12日舉辦行前記者會，台南市長黃偉哲親自出席。（張毓翎攝）

佳里購物嘉年華即將在下周末登場，活動內容包括親子健走、130攤美食及特色伴手禮特賣，愛心義賣，以及YAMAHA機車摸彩活動，佳里商圈和佳里區公所12日舉辦行前記者會，台南市長黃偉哲親自出席，與市議員方一峰、蔡秋蘭、陳昆和、蔡蘇秋金一同幫忙促銷推廣。

黃偉哲說，活動期間恰逢台南購物節，而截至昨天為止，台南購物節登記消費抽獎的金額已經達16億多元了，民眾到佳里購物嘉年華消費，除了有機會抽到機車等獎品，消費滿100元還可以參加台南購物節月月抽活動，「消費一次、抽兩次獎」，一舉兩得，歡迎大家來佳里購物嘉年華消費。