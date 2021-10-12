美國好萊塢知名女星梅根福克斯（Megan Fox），去年在饒舌歌手「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）的MV中擔任女主角而與他擦出愛火，甚至為了他拋家棄子，即使遭到酸民攻擊，兩人依然愛得大方。近日梅根福克斯與機關槍凱利受邀登上雜誌封面，並在其中盡情放閃，再度引起熱烈討論。

梅根福克斯與機關槍凱利近日收到《GQ》雜誌的邀請，擔任11月號的封面人物，在公開的照片中，兩人不改一貫的高調放閃風格，除了有喇舌近照外，穿著低胸爆乳馬甲衣的梅根福克斯，還任由機關槍凱利在她身上盡情撫摸、親吻敏感帶，讓不少人看了臉紅心跳。

除此之外，梅根福克斯甚至穿上側面全鏤空的深V連身衣，大秀火辣翹臀與豐滿的上圍曲線，尺度直逼18禁。網友看到後忍不住留言「梅根的臉雖然毀了，但身材還是好辣」、「所以，她到底有没有穿褲子」、「這身材太絕了」、「說她沒生過孩子我也信，偏偏還生過3個」、「厚禮謝這也太辣了」、「好吸血鬼風」、「拿槍指著凱利的下體太好笑了」，照片公開不到一天便吸引超過234萬人按讚。

梅根福克斯2007年因演出《變形金剛》系列電影而紅遍全球，2008及2009年時還曾獲得英國男性雜誌《男人幫》的「百大性感美女」第一名，是不少人心目中的性感女神。但許多人以為2010年宣布與男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）結婚並生下3名子女的她，會因此回歸家庭。沒想到去年與機關槍凱利合作MV後，便立即陷入熱戀，即使兩人相差14歲，梅根福克斯依然愛得火熱，立即宣布離婚並大方在IG上公開兩人的戀情，讓外界看傻了眼。如今兩人越愛越高調，梅根福克斯還經常在社群平台上曬出大尺度辣照，使她人氣不減反增。