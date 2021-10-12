今天傳出台中首例接種BNT後死亡的個案，指揮中心今天表示，該個案是位62歲男子，在9月30日接種BNT，返家後出現接種部位痠痛與疲倦等症狀，10月9日上午突然在家中倒地，隨即由救護車送醫急救，最後仍然宣告死亡，死因為心臟衰竭。

指揮中心發言人莊人祥表示，該個案到院時已無呼吸心跳，經急救30分鐘後仍然無效，中午即宣告死亡，死因為心臟衰竭，不過由於家人認為死因與疫苗無關，因此未申請VICP。

根據指揮中心統計，上周五至昨天共新增251件疫苗接種不良事件通報，其中有142件為嚴重不良事件，13件死亡，其中接種AZ後死亡個案有5件，莫德納2件，高端4件，BNT2件。

莊人祥指出，接種AZ後死亡的為2女3男，年齡為56至95歲間，為接種疫苗後當日至87日間發生；接種莫德納死亡個案則為兩男，年齡為71至75歲間，為接種疫苗後當日至4日間發生；接種高端後死亡的則為1女3男，年齡介在45至63歲間，為接種疫苗後5日至43日間發生；BNT則有2男，年齡介在62至69歲間，為接種疫苗後3日至9日間發生。