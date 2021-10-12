大安南埔壘球場防護網倒塌，市議員施志昌前往會勘。（陳淑娥攝）

雙十連假颱風「圓規」外圍環流狹帶強風，台中市大安南埔壘球場不敵強風吹襲，本壘板後方與內野防護網倒塌應聲倒地，市議員施志昌12日邀集相關單位會勘，要求緊急修復，以免發生意外。運動局則承諾將動用災害準備金緊急修復，經費約數10萬元，預計11月可完工。

台中市大安南埔壘球場去年才啟用，近日不敵颱風圓規侵襲受損，市議員施志昌12日邀集台中市運動局、大安區公所與大安壘球委員會至現場會勘。

施志昌表示，雙十連假颱風圓規從台灣南方通過，局部強風造成大安南埔壘球場本壘板後方與內野防護網倒塌，現場險象環生，已影響球場使用者的安全，他要求必須立刻修復，以免發生危險。

大安壘球委員會主委徐昱舜指出，大安南埔壘球場後續仍有賽程，若不儘速修復，恐會影響後續比賽的安全性，希望運動局能加快動作。

台中市運動局表示，將動用災害準備金進行緊急修復，金額仍需評估，約數10萬元，其中防護網影響到觀眾席及周遭觀眾的安全，會立即請廠商評估進行修復，預計11月可以完成。

台中市大安南埔壘球場原為垃圾掩埋場，2018年經立法院副院長蔡其昌爭取千萬經費，並協調農委會水保局及運動局配合下，加強周邊綠化及改善設施，經過2年努力於去年5月完工啟用，是一座簡易棒壘球場，卻是全台第一座可以邊打球看海的球場。