Outlet龍頭華泰名品城在歷經半年疫情衝擊後，雙十連假在五倍券加持以及美式復古萬聖節登場吸引人潮入館爆棚；連假單日業績較上一次中秋連假成長四成。

華泰名品城針對萬聖節，推出Newtro美式復古萬聖節，成為IG打卡新點；園區更引進全台唯一SAINT LAURENT Outlet；餐飲還有JK Studio、Siam Siam泰式料理進駐，預期第四季業績轉正成長有望。

為搶攻五倍券大餅，將自13日至15日一連三天，針對會員推出振興五倍券加碼系列活動，無論使用紙本/數位券，單筆消費滿5000即可兌換500抵用券。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，上半年提出Newtro概念，設計跨時代的藝術裝置，將復古融合新潮，讓4-8年級生都能產生共鳴，享受截然不同的購物體驗，而下半年著重品牌優化，精品、運動休閒、餐飲品牌都有新品牌引進，包含SAINT LAURENT獨家outlet開幕、POLO RALPH LAUREN & adidas全新改裝迎賓；餐飲部份JK Studio、Siam Siam泰式料理進駐，接下來搶攻五倍券大餅，針對會員推出加碼活動，相信能在第四季朝著業績目標邁進！

華泰名品城萬聖節檔期自即日起至月底，以新復古風潮為概念，加入萬聖節趣味元素，打造老少閒宜、懷舊又富含萬聖氛圍的美式經典新地標，50-60年代的美式搖滾快餐店開起「南瓜派對」，繽紛南瓜古董汽車超吸睛；大小巫婆造訪70-80年代的搖擺迪斯可，來場「小巫見大巫」的萬聖聚會；90年代的嘻哈球場則佈滿蜘蛛網，將搞怪巫婆、大型南瓜、人面蜘蛛「一網打盡」，提供無法出國的消費者，體驗最正宗、搞怪的美式萬聖節。