桃園市龜山區1間砂石廠側牆倒塌，導致計程車司機遭活埋慘死，該砂石廠也因擴大使用、非登記範圍堆積土石，遭桃園市經濟發展局、水務局裁罰，其中擴大使用裁罰8次，共20萬元，非登記範圍堆積土石則是14次共276萬元。

桃園市經濟發展局指出，該砂石廠擴大使用，從2000年至今年，已經開罰8次，皆為25000元，不過出意外的地點是在合法廠區範圍內。另外該工廠也因為業者在非登記範圍堆積土石，遭桃園市水務局裁罰，已有14次共276萬元。

市議員陳雅倫批評，東萬壽路是桃園十大危險路段，平常沙石車頻繁進出，已經讓用路人險象環生，圍牆還以鐵板阻隔，遇到大雨，沙土吸飽水後重量更重。「薄薄鐵皮怎麼承受的住？根本就是不定時炸彈。」要求市府徹查。

桃園市土石方公會理事長史碩仁則說，既然違規如此多次，為何市府不斷水斷電？要求市府拿出公權力。

另外該公司也被發現，負責人在新竹經營砂石場，棄置廢棄物，檢方開挖還發現裡頭含有重金屬汙染河川。