時代力量立法院黨團質疑現行僑外資投資審查規範漏洞百出，資金來源區分陸資和僑外資審查寬嚴不一，港澳成為中資來台常採用的途徑之一，投審會欠缺對投資人關係企業規範，呼籲盡速啟動《外國人投資條例》、《華僑回國投資條例》修法。

時力黨團副總召陳椒華指出，目前境外資本的審查，根據資金來源區分中資和僑外資，有寬嚴不一的審查規範，然而，審查寬鬆不一的雙軌制，非常容易發生紅色資本披著僑外資外衣溜進台灣的漏洞。過去短短數月，涉及台灣高科技機密的嘉里大榮案、事關幾十億金流的蝦皮案、及威脅台灣國家安全的中共國務院控制高雄港碼頭案，多起中資繞道僑外資案件連環爆，顯示雙軌制並非已經足夠完善。

此外，港澳資金被認為是僑外資而採取較寬鬆的審查制度，但從南海控股入主雙子星事件、順豐控股繞道港資經營物流業、上海龍峰集團繞道香港及新加坡違法入主大同公司等案例，也顯示港澳成為中資來台常採用的途徑之一，其寬鬆的審查制度應有檢討。

時力黨團總召邱顯智說，現行規範只規定投資人要單次投資 10％以上股權，才要向投審會申請許可，換句話說，如果投資人把投資拆成好幾次10％ 以下的投資，就可以規避申請義務。另外，目前罰則欠缺刑罰，對行為人嚇阻力不夠。

時力立委王婉諭委員則指出，世界各國對於外資投審的重視，例如美國投審會（CFIUS）為代理美國總統行使外資審查職權的跨部會機關，2021年的預算超過新台幣13億；反觀台灣的投審會，隸屬於經濟部下，今年預算僅1.6 億元，呼籲經濟部必須面對此問題，並於一個月內針對投審會層級提高及資源挹注，提出書面報告。