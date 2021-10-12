7月疫苗登記意願系統上線時，台北市議員徐巧芯曾說自己非第9類、第10類，卻可以登錄成功，懷疑系統出包，不過她日前因一則臉書留言，意外被發現其實她是第9類，遭網友質疑「當初抹黑唐鳳不用道歉嗎？」對此，徐巧芯今（12）日回應，當初為避免爭議，在釐清問題前就取消意願登記，把資格留給真正應該被開放的對象。

徐巧芯稱自己預約到10/13施打BNT，而該時段僅開放64歲以上、63歲到18歲第9類、22歲到18歲民眾，因此網友發現，徐巧芯屬於第9類，並質疑「你當初抹黑唐鳳不用道歉嗎？」「為什麼你有資格打BNT？交代清楚喔，不然就是耍特權」、「請問議員資格有符合嗎？」

徐巧芯7月曾說自己非第9類、第10類，不過日前因表示已預約BNT，網友透過預約時程發現，徐巧芯是屬於第9類人員。（圖／摘自臉書）

對此，徐巧芯今（12）日在臉書表示，民進黨側翼以為抓到她的把柄，說她為什麼可以打疫苗、是不是特權，根本是胡亂攻擊一通，不過是再次搞笑而已。她解釋，一開始1922預約系統沒有註明分類，且自己去年的就醫紀錄只有一次感冒、一次牙醫，沒有慢性病，更無處方籤，因此無法理解為何開放50歲以上以及第9類的竟然有她，才懷疑是不是系統有問題，且為避免爭議，也在第一時間取消意願登記。

系統更改後，可直接在系統上看到分類，徐巧芯認為自己被列在第9類不可能是因為看牙齒，是因為感冒，且當時醫生說只是感冒，任何人都不會覺得自己這樣有什麼身體上的問題，但身分別無法改變，只能照1922的分類按時預約，也就是這一梯次的BNT。她強調自己不是約殘劑，也沒有特權；並說「唐鳳1922系統修正，代表之前的質疑有道理，不然幹嘛要改？」

徐巧芯也提到，這件事情她早在公開的政論節目談過，並質疑第9類的分類是否不夠嚴謹，反酸側翼不夠用功，才會以為自己挖到寶；而第9類的身分非她能夠更改，如果不按照政府的時程施打，等輪到她的年齡時一樣不能打，就會被排到更後面去，「不過黑糖葛格等人的知識水平顯然沒辦法想到這一層，不知該說非常遺憾還是合情合理」。