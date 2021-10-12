新北板橋中山國小認養校犬「布丁」深受師生喜愛，但近來師生發現若摸「布丁」背部或屁股，牠會出現轉頭咬人的動作，跟平日乖巧模樣大相逕庭，新北市動保處安排陪伴犬協會理事長蔡文輝替「布丁」觸診後發現，牠背部脊椎關節有突出，當人碰觸時會引起疼痛才會轉頭咬人，經診療後「布丁」又開始愛親近人群了。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠表示，脊椎關節退化是老年狗常有的疾病，原因關節及周邊軟組織因為長期磨損或受傷而發生漸進性的退化，輕則造成發炎、腫脹、疼痛、行動力下降等症狀，重則造成椎間盤突出，由於是慢性疾病，用X光有時都不易早期發覺。

林子筠說，「布丁」年齡已逾8歲左右，相當於人的60歲，脊椎關節已漸退化，所以脊椎異位突出，提醒飼主注意寵物的關節保養，若發現寵物突然走路姿態改變、行動力下降、走路微跛或突然不給摸，可能是關節疼痛造成的行為異常，務必提早就醫治療，以免病情惡化；日常保養方面，也要每日適度帶寵物運動，並盡量避免跳躍、上下樓梯、雙腳站立等動作及配合給予均衡飲食，一同守護毛寶貝的關節健康。

動保處表示，照顧寵物健康、必要時帶寵物就醫，都是飼主應盡的責任，寵物擁有健康的關節，才有美好的生活品質，而關節炎的耗損是持續且漸進的，且難以完全治癒，若老年犬貓有關節疼痛或不適，飼主可就近帶至新北市63間「特定寵物長照動物醫院」做關節復健或治療，共同守護寵物的關節健康。