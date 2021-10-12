網家集團（8044）強攻跨境電商，董事長詹宏志宣布，旗下跨境代標代購電商比比昂結盟日本最大、累計上架商品數超過20億件的二手交易平台Mercari，搶攻台日跨境電商商機。

詹宏志表示，Mercari自2013年成立之後，快速崛起成為二手電商新星，更是日本首家科技獨角獸，平台上物件數量高達20億件。詹宏志說，跨境電商快速興起，相信未來幾年將會更為深入，會有更多的人把「買到其他國家的東西」視為理所當然，他表示，「這樣的服務，會比過去海外購物依賴進口商、貿易商更為自然，因為人人都能買到自己需要的東西，而不是買到進口商先行挑過的東西」。

跨境電商加速發展，已經是未來必然的趨勢，2021年上半年海運進口包裹年增1.1倍，整體海空運包裹的課稅金額也創下歷年同期新高，年增86.6％，截至今年9月底，快遞包裹實名制認證app的註冊人數突破350萬人。

比比昂今年接續與SH Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、國際知名電商平台運營商Cafe24 Japan、日本最大二手交易平台Mercari展開合作，近一年來業績快速成長。比比昂今年前三季訂單數則是年增160％，第三季單季GMV對比疫情爆發前則是成長2.5倍。未來比比昂也將加速擴展日本在地合作商家，深化跨境服務。

網家表示，結盟Mercari，初期將祭出1100萬購物金，並推出首購服務費0元、國際空運免運券、曬單拚免費，最高拿10萬等優惠，預期服務上線後，將有望為網家第四季營運增溫。