為因應區域產業製造升級，滿足產品輕量化、精密化與高值化需求，及擴大中部地區服務產業之檢測驗證能量，財團法人塑膠工業技術發展中心（簡稱為塑膠中心）與逢甲大學攜手合作，12日由塑膠中心總經理蕭耀貴與逢甲校長李秉乾共同簽署合作意向書，將整合雙方技術與能量，打造台灣中部產業檢測驗證整合平台。

雙方此次主要合作面向為針對業界需求的創新技術、檢測、驗證，及實驗室輔導等提供服務；並藉由雙方資源導入、整合雙方能量，推動資訊共享、資訊交流互補及專業分工，加速雙方檢測驗證技術合作，共同為產業解決技術瓶頸，強化產業接軌國際的競爭力。

逢甲大學校長李秉乾表示，逢甲以工商起家，建校60年來為台灣培育無數產業中堅分子，近年積極進行教育創新，以「CDIO教學模式」，讓學生以真實世界的產品或系統為主題，經歷構思、設計、實施、運作的過程，從中掌握扎實的基礎知識，構思並設計新的產品或服務流程，同時能夠進行實施及運作，按部就班培養出社會轉型、產業升級所需的創新人才。

此次整合校內重要系所與研究中心，及串接國際產學聯盟的資源，與塑膠中心檢測驗證實驗室共同合作，將提供給產業界「在地世界級」的全方位檢測驗證服務。

塑膠中心總經理蕭耀貴指出，逢甲近年在辦學經營或產學研發的成果，都是有目共睹，在中部地區學研界屢獲讚許，該中心和逢甲近10年一直陸陸續續進行相關研發合作與交流，且質與量不斷的深入和擴大。

塑膠中心近期專注投入複合材料與綠能風機等技術的加值研發與產品的檢測驗證，此次與逢甲大學合作，運用共儀中心設備能量，銜接雙方的技術人才及資訊共享，可以扮演大學與產業間更好的橋梁，將擴大檢測驗證服務至營建、光學、機械、電子通訊等領域，協助產業創新研發並永續發展。

在此次簽署合作儀式中，也特地邀請逢甲大學產學長何主亮、共同貴重儀器中心主任陳志成，介紹逢甲大學國際產學聯盟（FCU GLORIA）的發展重點及產學服務項目，及共同貴重儀器中心產學檢測服務能量。

塑膠中心研發群經理陳明坤，也就該中心的服務能量進行詳盡說明。此次雙方正式攜手合作，以逢甲大學多元領域師資、完備的儀器資源，加上塑膠中心的高分子/塑膠專業研發團隊、有豐沛多元的業界需求（客源），相信一定可以發揮「一加一大於二」的協同效果，提供產業完整的解決方案。