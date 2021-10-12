韓國央行在8月時，3年來首次升息後，12日維持利率不變。不過，考量韓國家庭債務惡化，以及通膨居高不下，韓國央行可能在11月就會有再升息的動作。

韓國央行將指標利率維持在0.75%不動，但將通膨預估值從8月的2.1%，上修至2.5%左右，也高於自設目標值2%。為了打擊居高不下的通膨，韓國總統文在寅也特別在12日內閣會議中，罕見地信誓旦旦要穩定消費者物價。

韓國央行表示，若景氣復甦腳步依舊，但韓國經濟受到影響以及通膨上揚，下次11月的會議時有可能會升息。同時，韓國3年期公債殖利率也聞聲下跌0.4個基本點。

由於晶片與石化產品出口強勁，韓國第2季經濟成長經修正後達6%，創10年來最佳單季增幅。韓國9月通膨達2.5%，已連6個月都高於韓國央行目標值。

目前市場普遍預估韓國央行將在11月25日，也就是下次會議時，宣布升息1碼利率變成1%。然後到2022年底時，再升到1.25%。8月，韓國央行率先在亞洲升息。美國聯準會日前曾表示，最早將於11月開始減少購買債券。至於英國央行則指出，有機會在2021年底前升息。