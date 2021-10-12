雲門舞集今年10月底在台東池上的戶外演出，與流行歌手9m88一起合作表演《十三聲》，前陣子開賣9分鐘就完售，不少網友哀號來不及刷網路，票就沒了，為此，雲門決定加碼推出11月《雲門十三聲在池上》線上演出，和更多觀眾分享演出現場。

《十三聲》是雲門舞集藝術總監鄭宗龍以台北艋舺傳奇賣藝人物「十三聲」為靈感所創作，訴說台灣庶民故事。自2016年首演後，多次重演，也幾經修改，廣受國內外觀眾喜愛。

鄭宗龍表示，這部舞作和土地很接近，「或許在劇場裡的十三聲是呈現一種幻覺，美麗的幻景，但在池上舞台上，能帶給大家真實的感受，就像真的在街頭上事情，也能在稻田間發生。」

在池上演出的《十三聲》版本，由鄭宗龍與製作人陳鎮川相互激盪，特別邀請9m88合作，跨界嘗試舞蹈與歌唱的可能性。

關於線上版演出，鄭宗龍表示，「往年雲門在池上的演出，總吸引許多國內外觀眾到現場欣賞，今年除了疫情影響，雲門也積極向數位展演發展，期待給觀眾新的體驗。這次線上演出的內容，除了以大自然為舞台的《十三聲》，還有幕後精彩花絮、限時回放等加值內容，打破時間與空間的限制，邀請大家在線上一起跳舞。」

池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會表示，這次線上付費演出所有收入將捐贈雲門舞集。線上版將於11月27日、28日登場。