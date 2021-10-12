苗栗縣18鄉鎮市調解委員會委員12日上午在縣府第2辦公室國際會議廳參加講習。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀12日上午頒獎表揚獲得特優的頭份市調解委會。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀12日上午頒獎表揚獲得特優的苗栗市調解委會。（謝明俊攝）

後龍鎮調解委員會主席朱承沛2020年獨立調解成立案件量全縣之冠，獲縣長徐耀昌頒獎表揚。（謝明俊攝）

苗栗縣18鄉鎮市調解委員會委員12日上午在縣府第2辦公室國際會議廳參加講習。（謝明俊攝）

苗栗縣2020年全縣各鄉鎮市調整委員會共受理2132件案件，調解成立1418件，成立率高達66％，大幅減輕地檢署及地方法院的案件負荷量，其中後龍鎮調解委員會主席朱承沛獨自調解成立案件為2020年全縣之冠，更有擔任調解委員達30年的苑裡鎮調解委員張牡丹，整為感謝各調解委員的辛勞，苗栗縣長徐耀昌12日特別頒獎表揚優良調解委員，感謝全體委員的辛勞。

苗栗縣18個鄉鎮市調解委員會委員，每個委員會共有9名委員，4年1任，由各鄉鎮市公所推舉鄰里內德高望重的長者，經由法院、地檢署組成審查會審核通過後聘任。徐耀昌指出，調解委員全為無給職，完全是良心道德事業，無私付出，經由調解委員的調解，不僅大幅減輕法院、地檢署的案件負擔，更為鄰里和諧付出心力，值得大家尊敬。

縣府行政處指出，2020年全縣各鄉鎮市調解委員會中最資深的委員，共有3人，其中包括有30年資歷的苑裡鎮調解委員會委員張牡丹、16年的卓蘭鎮調解委員詹源河、以及18年的公館鄉調解委員郭正宏，都由縣府報請中央敘獎。

據行政處統計，2020年全縣18個鄉鎮市調解委員會共受理2132件案件，調解成立共1418件，成立率高達66％，成功替法院、地檢署減少大量案件，其中後龍鎮調解委員會主席朱承沛，是2020年全縣獨立調解成立案件量最多的委員。

在去年全縣18鄉鎮市調解委員會案件量最多的要屬頭份市、苗栗市及竹南鎮，3個鎮市的調解案件量占了1半之多，在調解委員會的努力下，調解成立案件量屬前列，因此，頭份市及苗栗市調解委員會獲選為調解行政績優單位，竹南鎮及後龍鎮調解委員人會獲選為優等單位，通霄鎮及苑裡鎮獲選為甲等。

苗栗縣議長鍾東錦致辭時表示，調解案件量最多的頭份市、苗栗市、竹南鎮、後龍鎮等鎮市，為減輕每個委員的承辦案件量，建議應增加委員數量，更感謝委員們為了鄉里的付出，讓鄉親間的紛爭，不用走進法院就可和解收場，這是功德無量。