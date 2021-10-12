民眾撿到五倍券、也有民眾指出遺失五倍券，台中市警局霧峰分局萬豐派出所前後一天各受理2案件，但光憑失主一面之言，實在無法證明，該拾獲五倍券就是失主所遺失那1份，員警靈機一動，藉由信封袋上殘存之標籤，核對超商存根，成功核實失主，皆大歡喜。
萬豐派出所員警林瑞龍，8日晚上6時許，接獲民眾報案指出，在霧峰區中正路288號附近，撿到1個未拆封的五倍券封袋，林員依規定開立拾得物收據，該五倍券信封袋並未拆封，不過信封袋上標籤有撕過的痕跡，警方根據地緣關係，至附近超商詢問，嘗試藉由信封袋上殘存之標籤找尋失主，但超商店員表示無法僅憑信封袋查詢失主資料。
隔天9日，1位年約19歲的范姓男子至派出所，表示剛領取的五倍券不慎遺失，詢問是否有人拾獲送至派出所，雖然前一天8日恰好有一件五倍券拾得案件，但僅憑這點巧合線索，無法證明該拾得的五倍券信封袋，就是范男丟失的那一袋。
警員林瑞龍急中生智，詢問范男是在哪領取該五倍券，並陪同至該超商，由警方詢問店員是否可協助辨認信封上的標籤條碼，經店員細心比對標籤存根，果然與五倍券上殘存之信封標籤吻合，確認該五倍券信封袋，就是范男遺失無誤。
范男表示，原本早已抱著找不到的想法，但在警方與超商店員的幫助下，才能失而復得，非常感謝警方用心協助，因為在新冠肺炎疫情影響下，收入也受到不少影響，五倍券對家庭經濟補貼，很有幫助。
霧峰警分局長李建興表示，民眾出門在外對於隨身物品應妥善保管，並注意隨身包包及口袋避免自身財物遺失。民眾若拾得遺失物務必送至鄰近派出所，以避免涉及相關刑事責任。
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