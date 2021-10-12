台中市警局霧峰分局萬豐派出所受理一件拾得五倍券案件，該未拆封的五倍卷封袋未拆封，不過信封袋上標籤有撕過的痕跡。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局萬豐派出所受理一件拾得五倍券案件及一件五倍券遺失案件，經員警比對信封上標籤及存根上的標籤吻合後，發還給失主。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

民眾撿到五倍券、也有民眾指出遺失五倍券，台中市警局霧峰分局萬豐派出所前後一天各受理2案件，但光憑失主一面之言，實在無法證明，該拾獲五倍券就是失主所遺失那1份，員警靈機一動，藉由信封袋上殘存之標籤，核對超商存根，成功核實失主，皆大歡喜。

萬豐派出所員警林瑞龍，8日晚上6時許，接獲民眾報案指出，在霧峰區中正路288號附近，撿到1個未拆封的五倍券封袋，林員依規定開立拾得物收據，該五倍券信封袋並未拆封，不過信封袋上標籤有撕過的痕跡，警方根據地緣關係，至附近超商詢問，嘗試藉由信封袋上殘存之標籤找尋失主，但超商店員表示無法僅憑信封袋查詢失主資料。

隔天9日，1位年約19歲的范姓男子至派出所，表示剛領取的五倍券不慎遺失，詢問是否有人拾獲送至派出所，雖然前一天8日恰好有一件五倍券拾得案件，但僅憑這點巧合線索，無法證明該拾得的五倍券信封袋，就是范男丟失的那一袋。

警員林瑞龍急中生智，詢問范男是在哪領取該五倍券，並陪同至該超商，由警方詢問店員是否可協助辨認信封上的標籤條碼，經店員細心比對標籤存根，果然與五倍券上殘存之信封標籤吻合，確認該五倍券信封袋，就是范男遺失無誤。

范男表示，原本早已抱著找不到的想法，但在警方與超商店員的幫助下，才能失而復得，非常感謝警方用心協助，因為在新冠肺炎疫情影響下，收入也受到不少影響，五倍券對家庭經濟補貼，很有幫助。

霧峰警分局長李建興表示，民眾出門在外對於隨身物品應妥善保管，並注意隨身包包及口袋避免自身財物遺失。民眾若拾得遺失物務必送至鄰近派出所，以避免涉及相關刑事責任。