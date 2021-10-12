高雄市某醫院今年2月收治一名哭鬧不休、出生才22天的小女嬰，發現她全身多處瘀傷、骨折，趕緊通報社會局。檢警調查，李姓新手父親疑似照顧新生兒壓力大、有施虐行為，高雄地檢署偵結後，依凌虐兒童罪起訴李男。

檢方查出，今年2月2日上午8時許，33歲的李父與太太抱著哭鬧不停的小女嬰前往醫院就醫，醫護人員替小女嬰檢傷發現，小女嬰的雙側鎖骨骨折，左耳有瘀傷，左大腿骨折。同時還發現，女嬰出生22天體重才增加50公克，懷疑遭凌虐，立刻通報社會局。

警方偵訊時，李父坦承剛出生的小女嬰時常哭鬧不休，為了照顧她自己長時間睡眠不足、壓力過大，曾捏小女嬰的耳朵、拉扯她左腿，但否認虐兒。

所幸，在醫院細心照料下，小女嬰3天就迅速胖了220公克。醫院診斷顯示，小女嬰傷勢非尋常，可能為反覆施虐所致，檢方認定李父涉嫌虐待女嬰，依凌虐兒童罪起訴李父。至於小女嬰生母陳姓女子，檢方認定罪嫌不足，另為不起訴處分。