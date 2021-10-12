花蓮壽豐鄉種植香蕉面積廣，縣長徐榛蔚與農業處長吳昆儒，今早趁著雨勢逐漸暫緩，前往巡查香蕉園災損情況，詢問農友受損面積，和蕉農檢視香蕉倒伏情況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

圓規颱風外圍環流影響，強勁風勢與豪大雨襲擊花蓮，連帶造成多處地區農損嚴重，其中壽豐地區的香蕉園幾乎全數被強風吹倒，蕉農欲哭無淚，縣長徐榛蔚今早會同壽豐鄉農會總幹事黃啟祥前往勘災，黃指出，經初步盤點，輔導種植面積60公頃中，近8成遭損毀，損失高達3100萬元，且部份雜糧還泡在水中，恐影響日後收成。

壽豐鄉是全縣種植香蕉面積最廣的鄉鎮，縣長徐榛蔚與農業處長吳昆儒，今早趁著雨勢逐漸暫緩，前往壽豐鄉豐田地區巡查香蕉園災損情況，仔細詢問農友受損面積，和蕉農檢視香蕉倒伏情況。

黃啟祥說，目前未包含台11線上的水璉地區，農會輔導縱谷地區香蕉產銷班總面積約60公頃，圓規颱風外圍環流影響，近48公頃的蕉園遭強風「腰斬」，若以現在行情每公斤24.5元的價錢來算，這次損失恐超過3100萬元。

除了香蕉，壽豐鄉還有種植玉米及黃豆、黑豆等雜糧作物，黃啟祥說，玉米目前正值2期，生長高度不高，種植面積137公頃中，僅6、7公頃受損，只要排水順利，就不會造成嚴重的影響，不過雜糧部分仍泡在水中，目前還沒有辦法估算損失，恐怕日後收成都成問題。

黃姓蕉農前往蕉園時，看到自己的心血遭強風吹倒，且大面積泡在水中，十分難過，他說，目前正值香蕉產季，颱風沒進來，也沒發布陸上颱風警報，卻是歷年受損最嚴重的一次，真的是欲哭無淚，只希望縣府與中央能給予實質上的協助。

由於香蕉園每公頃若能產出2.5頓香蕉，蕉農即可向農糧署申請獎勵，壽豐鄉農會將協助農友向鄉公所回報受損面積及比例，申請相關補助；吳昆儒則表示，農業處近日將會彙整縣內農業受災情況，給予農友最大力的協助。