北市社會局12日舉辦「台北愛心餐食網–希望好食堂」啟動儀式，許多民間獅子會響應捐贈，其中藝人蔡依林的凌時差音樂製作公司也捐出百萬，在萬華區社福中心一樓設置全台首座智慧型便當機，提供弱勢無接觸的餐食服務。台北市長柯文哲表示，今年更擴增及連結民間多元化資源，升級2.0的「希望好食堂｣，共助共好。

柯文哲說，市府過去一直以公私協力和全齡照顧為主軸，提供愛心餐食、實物銀行、盛食交流平台、惜食廚房等服務，除了原合作的愛心店家外，今年更擴增及連結民間多元化資源，升級2.0的「希望好食堂｣。

柯說，已媒合3間連鎖業者及9個餐食品牌，包含八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張便當、三商巧福、拿坡里披薩、三商鮮五丼、福勝亭、品川蘭、巧福PLUS，為本專案設計客製化套餐，兼顧弱勢市民的營養；另為照顧蔬食需求者，也結合「e 起復蔬 全民相挺｣餐食資源，全市已有近406個餐食據點，提供弱勢市民多元選擇的餐食服務。

北市副市長黃珊珊強調，升級版的2.0「希望好食堂｣專案，除結合各多元化餐食資源外，並運用e化平台，可即時查詢餐食資源，另北市府也因應疫情，預防領取餐食造成的群聚效應，連結凌時差音樂製作有限公司，於萬華區捐贈首台「智慧型溫控便當機｣，為街友提供熱食服務，讓弱勢家庭希望溫飽，並實踐共助共好的後疫情新生活。

黃珊珊說，社會局為因應市民飲食習慣改為自行烹煮，更擴大運用實物銀行物資，提供賣場及商品券等資源，即時協助弱勢家庭。

社會局長周榆修表示，此次「希望好食堂｣專案經費，特別感謝第一（中央）國際獅子會、華僑獅子會、西南獅子會、台北科大獅子會、儷緻獅子會，及首鋼開發股份有限公司率先響應捐助，也呼籲各餐食業者可洽社會局各社福中心，踴躍加入專案行列。

周榆修說，北市府將持續擔任資源整合平台，以公私協力攜手互助、提供市民多元餐食選擇、運用e化平台即時查詢餐食資源、透過社工評估餐券發放及提供福利服務，以給予弱勢市民希望與溫暖為目標，將持續邀請民間企業及團體共同響應，充實台北愛心餐食網，落實社會安全互助網。