美國凱薩醫療機構在俄勒岡州與加州的數千醫療工作者今天表決通過，同意工會在勞資合約談判破局時發動罷工。談判的癥結點，似乎在於護理師等抗疫前線工作者的人力和工資。

美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers）主席巴奈特（Michael Barnett）表示：「經過20個月的COVID疫情後，醫護工作者空前疲累。」

根據美國聯合鋼鐵工會聲明，約有3萬1000名在南加州凱薩醫療機構（Southern California Kaiser Permanente）工作的工會成員以壓倒性多數投票通過，授權工會領袖發動罷工。

美國聯合鋼鐵工會與加州護理師協會／醫療專業人員工會（United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals）代表這群醫療工作者。

根據護理師與衛生專業人員聯盟（Federation of Nurses and Health Professionals），凱薩醫療機構俄勒岡州設施的近3400名工作者，也以多數表決通過同意罷工。

俄州護理師與衛生專業人員聯盟表示：「這是空前的授權罷工投票，顯示凱薩醫療機構的工作人員都同意因人手、病患照護和公平合約等議題發動罷工。」

授權工會罷工後，工會領袖可在任何時候告訴成員開始罷工，但罷工前10天需通知凱薩醫療機構。

巴奈特在新聞稿中表示：「我們敦促凱薩醫療機構的管理階層上談判桌談個公平的合約，解決長期人手不足以及安全的問題，而不是堅守危險的刪減成本措施，逼得員工發生勞資爭議。」