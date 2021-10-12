嘉義市2021「光織影舞－光影藝術展」將於11月1日登場，今年採雙主場概念配置裝置藝術，圖為摸擬圖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市去年首度舉辦「光織影舞－光影藝術展」好評一片，並獲國際雙項設計大獎，今年市府防疫優先，採雙主展配置，分別在「北香湖公園」及「KANO園區」各設1座光影藝術裝置，市府強調，11月1日登場的2021光織影舞雖然規模縮水，展出內容與品質不打折，且展期拉長到明年1月2日，長達2個月又是分區展出，可避免大量人潮群聚，相信裝置藝術結合視覺、聽覺、嗅覺等豐富聲光效果，能在年底冬夜帶給市民不一樣的感動！

嘉義市2021「光織影舞－光影藝術展」將於11月1日登場，今年採雙主場概念配置裝置藝術，圖為摸擬圖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「光織影舞」去年在北香湖公園舉辦，32天吸引超過80萬人次入園，成功打造城市IP，開創夜經濟，今年市府原規畫在中秋節連假期間舉行，但籌備期受疫情影響，考量到疫情發展難料，同時配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，市府決定把展出時間調整從11月1日至明年1月2日，每晚6點至10點亮燈展出，採低維度，以「減少裝置」、「分區展出」、「拉長時間」方式辦理。

嘉義市2021「光織影舞－光影藝術展」將於11月1日登場，今年採雙主場概念配置裝置藝術，圖為摸擬圖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市2021「光織影舞－光影藝術展」將於11月1日登場，市府先行公布展場周邊交通資訊。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今年展出主題以「做好防疫，迎向幸福」為主軸，精心規畫兩個展區的主題光影藝術裝置，藉此提醒民眾鬆綁不鬆懈，也透過「光與影」的溫度，帶給民眾希望，期待疫情早日平息，讓生活一步一步邁向美好。

嘉義市2021「光織影舞－光影藝術展」將於11月1日登場，市府先行公布展場周邊交通資訊。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北香湖公園展區以「步步為營－棋遇」為主題，表達「防疫如同下棋」，該區以北香湖高音譜記號廣場為展場，於廣場走道布設32座夜光西洋棋，另外搭配國王、皇后及城門的意象，提醒民眾面對疫情不能鬆懈，唯有「步步為營」，才能早日回歸日常軌道。

KANO園區展區以「步步為迎－春綻」為主題，利用KANO園區中山路與啟明路口的廣場，透過燈光投影互動裝置，民眾在展區中每踏一步，地面就會呈現綻放的花朵，強調凝聚團結力量，攜手度過疫情考驗，就能「步步迎向幸福」。