強化雲林救護量能，立委林文瑞捐贈雲林縣消防局自動心肺復甦機、防毒面具。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

為強化雲林縣救護量能，立委林文瑞12日捐贈自動心肺復甦機、全面雙罐式防毒面具，做為雲林縣消防人員到院前緊急救護的利器。自動心肺復甦機可更精確的執行按壓急救、避免救護人員過於靠近疫情患者，希望拋磚引玉，邀集更多人來捐贈，讓消防人員救護時更安心、有效率。

林文瑞擔任「財團法人消防發展基金會」董事，經常與消防人員互動交流，不少警義消向他反映，在救護車上為傷患進行人工心肺復甦時，最怕車子大轉彎或緊急煞車。另外，疫情期間救護人員為疫情傷患急救時，也很擔心過於靠近而增加染疫風險。

林文瑞因此於12日捐贈2組自動心肺復甦機與10組全面雙罐式防毒面具，由雲林縣消防局長林文山代表接受。自動心肺復甦機可取代人工心肺復甦，由機器控制按壓速率與力道，比人工更為精準，且較不受車子停走、搖晃影響；全面雙罐式防毒面具則可保護救護人員，減少染疫機率。

林文瑞表示，雲林縣公部門的救護資源有限，但民力無窮，需要企業團體共同來支援，讓救護人員在執勤時有更好的相關設備，以及更周全的防護器材，才能更有效率的救護傷患，同時保護自身安全，他帶頭捐贈只是個開端，希望日後有更多人共襄盛舉。

林文山指出，新冠肺炎疫情暴發後，消防人員若載送疫情患者或居家隔離、居家檢疫的OHCA患者，過程中可能需要CPR，人工CPR在按壓胸部時會接近患者口鼻，若改為自動心肺復甦機，便能保持一定距離，且效果更為穩定，林文瑞立委捐贈的自動心肺復甦機，可說是目前救護單位最急需的利器。