基進黨立委陳柏惟罷免案即將在23日投票，最新民調今顯示，若現在就投票，有3成7會投下同意罷免票，2成5投不同意票。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，局勢對陳柏惟非常不利，只要再出現一種情況，陳柏惟必定得走人。

《美麗島電子報》今（12日）公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票，未明確回答的有16.2%；同時，有5成7受訪者表示會去投票，不會投票的為3成1，若將上述兩項數據交叉分析可發現，有同意罷免的民眾當中有8成8會去投票。

另外，據民調顯示，在陳柏惟選區內（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），高達71.5%的受訪者滿意台中市長盧秀燕的施政，不滿意度僅15.9%；值得注意是，本選區民眾表示同意罷免陳柏惟中，有高達90.1%的受訪者滿意盧秀燕的施政表現，即便是「不同意罷免陳柏惟」的受訪者，亦有59.7%的民眾滿意盧秀燕的施政表現。

吳子嘉今於《美麗島》評論中指出，陳柏惟被罷免成功機率很高，但也不是沒有翻身的機會，然而只要出現一種情形，陳柏惟就得走人，那就是如果擁有超高民意支持度的盧秀燕對刪Q表態，那麼陳柏惟遭罷機率可說毫無懸念，將成定局。

本次民調由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司在2021年10月6日至月7日執行，成功完訪1071人，信賴水準為95%，抽樣誤差最大值為±3.0%。