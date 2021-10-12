「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」今天闖關環評專案小組審查，針對經濟部所提的礁體只到水深18公尺的海域，藻礁公投小組引述環差報告指出「西南方水深20至35公尺有生物礁」、「水深20公尺以內大致還有藻礁岩體分布」等相互矛盾，中油新聞稿也承認「再外推方案仍落在礁石分布範圍內」。

藻礁公投小組成員、蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，自然的生態系非人工鋪設，本來就不會均質公布，藻礁公投主文秥理由書請求遷離5公里範圍，並未主張5公里「皆」、「都是」藻礁，經濟部無疑是曲解他人論點後再針對曲解後的論點攻擊，「拙劣的打稻草人手法」。

蔡雅瀅提及，中油宣稱「只是用18年前已完成之填地」，但檢視政府外推方案文宣卻承認「外推方案的碼頭、防波堤覆蓋面積高達45公頃」，而農委會委託中研院的計畫提及「一旦流場改變，將會直接影響此區的環境特性進而對南桃園藻礁生態造成不可逆的影響」，外推方案離岸僅1.2公里，仍在建議劃為保護區的範圍。

藻礁公投領銜人潘忠政說，藻礁原本是該保育的地區，卻因為各部會權力不對等，林務局、海委會等保育單位都變成經濟部的跟班，環評也被政治黑手伸入，但在民間的努力之下，才終於有機會透過公投翻轉，但政府還是不想要改變政策。

潘忠政批評，外推方案再推了455公尺，再真正的目的為不想再走一次環評階段，「否則為何僅外推455公尺」，有科學根據嗎？他也質疑，政府近日急於澄清，可能也是要引導環評委員做出有利三接外推的判斷。