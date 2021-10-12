台南市即將於2023年舉辦全國運動會，但因不少場館都是從前台南市長蘇南成、前台南縣長李雅樵時代至今的老舊場館，不少議員擔心整修經費不足硬體掉漆，恐讓台南市蒙羞；甚至還有議員要求趁機讓體育處升格為體育局。市府教育局長鄭新輝表示，已獲行政院體育署核定補助整修場館14案，總經費1億7615多元，一定會全力以赴辦好賽事；至於體育處升格，相信市長黃偉哲也會有最佳考量。

蔡淑惠指出，議會要求教育局針對台南市運動場館維護及興建進行專案報告，結果教育局在報告中只說編列600萬維護48處場地，環境清潔維護費1600萬元，平均1處1年經費12.5萬元；前瞻也爭取28案，但內容太籠統，看不出台南市場館如何興建、如何發展？

洪玉鳳擔心，全運會整修計畫只拿到1億多，不少場館還是從蘇南成、李雅樵時代就使用到現在的老舊場地，屆時經費不足硬體掉漆，一定會讓台南市蒙羞。

王家貞質疑市府對體育處升格體育局沒有慎重思考？她認為，2023年台南市主辦全運會，正好可以一兼二顧成立體育局。目前體育處的編制只有32人，即使加上約聘僱合計40多人，人力還是不足，市府及教育局應及早規畫思考。

以選手身分代表台南市在今年全運會奪牌的議員李中岑強調，成立體育局非常重要。此次參加全運會係因選手斷層，讓她必須跳出來支援，試問全台有那位民代還可以在全運會中奪牌？體育處究竟如何關心選手？怎會造成選手培育斷層？

鄭新輝答詢說，教育局從去年3月起，即邀集各全國單項運動協會進行31項競賽種類的場館會勘，確認各場地規格及待修繕項目，經盤點有30處市府所轄運動場館將作為競賽場地，考量距離上次台南市辦理全運會已有16年，市府除多次拜會體育署爭取場館修繕經費，還於今年7月獲體育署補助14處競賽場館整修計畫經費計1億7615萬3864元，後續還將持續結合在地立委，持續向中央爭取場館整修經費。

體育處也表示，體育署首波核定的14處競賽場館整修經費中，各場館的規畫設計案已全數上網公告，目前也已組成工程督導小組，聘請土木建築、機電、體育等專業委員，依不同工程階段及需求監督指導，並定期追蹤工程進度，確保各競賽場館能如期如質完工。