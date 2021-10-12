隨著疫情趨緩，台北捷運運量逐漸回升，9月平日運量已達150萬人次，重返過往旅客進出頻繁的景象，但北捷發現，時常有民眾在月台大廳行走時，因緊盯手機螢幕，一不小心就與他人碰撞，不然就是在上下樓梯時踩空跌倒，今年1至8月就有143件跌傷案，其中高達4成4是旅客未專注造成，還有1成5是受他人影響而受傷。

北捷表示，北捷系統內常有旅客盯著智慧型手機邊看邊走，稍不小心就會對向旅客碰撞、起口角，上下樓梯時也出現多次踩空踏階的狀況。

經北捷統計，今年1至8月，旅客在捷運系統內跌傷的案件數就有143件，其中因未專注（分心、未留意環境、行走時未踩穩等）而受傷的狀況共有73件、約占44％，受他人影響而受傷的也有25件、約占15％。

北捷表示，行走時看手機是最影響自身安全的NG行為，建議旅客抵達安全定點時，再拿起手機查詢資訊或玩遊戲、觀賞影音檔案比較好。即日起，北捷也會陸續在車站、車廂張貼柴語錄「行走不專心失足受傷風險高」海報，並用閘門電視、月台電視、旅客資訊顯示系統、車站廣播等多管道加強宣導。