柯震東（左）、宋芸樺在《月老》中浪漫談情。（麻吉砥加電影提供）

電影《月老》發佈愛情版海報。（麻吉砥加電影提供）

宋芸樺（右）與馬志翔兩人演出精彩對手戲。（麻吉砥加電影提供）

相識許久的柯震東和宋芸樺，在拍攝九把刀電影《月老》時打打鬧鬧，演起戲來就像是兩小無猜，但是宋芸樺沒想到第一天上戲，九把刀就來重口味的，讓柯震東和宋芸樺在市場演出定情之吻的戲碼。

宋芸樺覺得跟柯震東演吻戲一開始有點尷尬，但是親下去的瞬間竟莫名地有臉紅心跳的感覺，事後宋芸樺開玩笑地說：「最後悔是沒有先去吃臭豆腐再去親柯震東！」而柯震東覺得第一天和宋芸樺的吻戲感覺滿好的，尤其兩個人真的很熟，就會故意做一些浮誇又卡通的動作，讓現場充滿逗趣的CP感！

宋芸樺在《月老》中除了要演出因為自己深愛的男孩過世後的悲傷，還與馬志翔有前世今生的糾葛，有一場戲她必須和自己以及馬志翔做同步動作，當時為了戲的逼真感，宋芸樺用力猛撞自動販賣機，當下雖然感到虛脫，卻直到回家才發現自己背部整片瘀青，但這場戲也讓宋芸樺大呼演得非常過癮！

從台北電影節到金馬獎入圍，一路走來《月老》口碑迅速傳散，而柯震東與宋芸樺這對最新CP組合，也令觀眾覺得頗具新鮮感。這是九把刀繼《等一個人咖啡》後，再度跟宋芸樺合作，宋芸樺表示，第一次聽九把刀講《月老》故事就眼眶泛淚，她說：「最吸引我的地方就是如何詮釋最親密的人要離開時的心情轉換和釋懷的感覺，放下所有的想念和如何面對跟他們之間的回憶。」電影裡濃厚的情感面也讓宋芸樺對劇本愛不釋手。

將在11月24日上映的《月老》，今天發佈愛情版海報，展現宋芸樺和柯震東在片中的浪漫情感，宋芸樺提到自己第一次拜月老的經驗可以說是陰錯陽差，原來高中時候只是想跟同學去廟裡求學業功課，卻無意間多拿了一支香，同學說不然就拜一下月老好了，沒想到幾個月後就真的交了一個男朋友。而在拍攝《月老》時，劇組找來一個會通靈的小哥，說到戀人間真的會有紅線的牽引，他還能看到之後真命天子的樣貌，讓宋芸樺超好奇，還偷偷拉去一旁諮詢。