專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）12日公告自結9月合併營收4.03億元，年增33.07％，累計今年前九月合併營收38.43億元、年增32.26％，均維持年增走勢。威宏指出，9月雖仍受到主要生產基地之一的越南疫情狀況不穩定影響，然集團訂單掌握度高，並擁有多國生產據點分散風險，樂觀看待後續營運逐步走揚。

威宏說，9月越南仍實施「三就地」生產政策，對實際出貨產能有直接影響，10月起因疫情受到控制，開始陸續解封，威宏也已加速提供越南廠區員工施打疫苗，目前已有半數員工完成第一劑疫苗接種，第四季可望全面復工。

面對近期中國大陸限電問題，由於威宏並非屬於高耗電產業，並未在限電範圍，不會對威宏產生直接影響，惟考量供應鏈仍可能造成影響，現階段擴廠政策，將轉移至東南亞等國，其中，柬埔寨廠房擴建已趨近完工，得接應部分越南停工產能，未來待客戶正式完成驗證後，將更具生產規模優勢。

威宏認為，從2020年疫情正式爆發以來，集團已度過層層難關，最壞情況即將過去，從訂單掌握度來看，全球運動需求仍快速擴張，輕奢、商用及旅行市場，亦積極回復，顯示全球經濟仍在成長的道路上，後市將維持審慎樂觀態度。