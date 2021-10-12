新竹市光復高中籃球隊成軍不過短短6年，但已在2018年擠身4強之列，上個學年更勇奪隊史最佳的第3名成績，為推動光復的籃球運動，六角集團開啟的「籃球人才培育A咖計畫」12日來到光復高中，捐贈贊助3年200萬獎學金予光復高中籃球隊，全力協助光復持續培育籃球選手。

光復高中校長程曉銘指出，光復籃球隊成軍只有短短6年，但在總教練陳定杰督軍下，第3年就擠身4強之列，上個學年更勇奪隊史最佳第3名成績，寫下HBL的傳奇故事，而光復高中籃球隊一路走來培育出喬楚瑜、余維豪、莊朝勝、李宗漢等優秀的籃球選手，今年搭配天龍陣容，目標直指冠軍獎盃，期為新竹地區再添榮耀。

程曉銘回顧光復高中籃球隊成軍點滴，他說，面對新竹地區選手資源缺乏及HBL激烈競爭，基層學校的潛力籃球選手並不好尋覓，但心中在茲念茲的就是希望能為孩子們創造1個籃球夢的決心，鼓勵球員堅持站在HBL舞台上實現夢想。

程曉銘也特別感謝企業六角集團致力規畫「籃球人才培育A咖計畫」，連續多年贊助光復籃球隊營養餐點與獎助學金，協助學校培養及鼓勵熱愛運動的孩子們努力尋夢，並打造光復高中成為體育及學習並重的學校。

六角集團執行副總王麗玉則表示，該集團長期推廣公益活動及基層運動，不間斷地培育新竹地區的學校運動，贊助足跡橫跨籃球、射箭、路跑、桌球、啦啦隊等。

她說，每每看到學生選手為了學校榮譽奮戰，那股認真投入的態度，大大鼓舞人心，也是督促自己及公司持續幫助這群學生的動力，期待拋磚引玉呼籲更多企業贊助基層學生運動，帶給社會更大的正面力量。