圓規颱風造成台東市中興路四段民宅淹水。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

圓規颱風未達停班停課標準，台東縣各地雖傳淹水、路樹坍塌等災害，但台東縣府直至10時才公告授權各學校得自行發布停班停課，引發家長留言灌爆台東縣長饒慶鈴臉書，挨批「甩鍋學校」。台東縣海端鄉部分村落、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉、綠島鄉考量當地實際災情，經鄉長決定自12日12時起停班課。

饒慶鈴12日早上臉書貼文表示，顧及學生安全，教育處授權各校自行決定是否停課，也請家長配合；嘉蘭國小因位山區雨勢較大，今天停課1天；此外，部分地區也傳出路樹倒塌影響交通，山區道路也有零星落石，請鄉親非必要不要到山區。

圓規颱風造成台東市中興路四段民宅淹水。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

然而許多鄉親並不領情，紛紛留言「縣長我想問一下你放颱風假的標準在哪裡」、「縣長八點半才說各學校可以決定要不要停課？你認為上課時間是幾點？」、「請鄉親非必要不要到山區，所以「必要」到山區上班的鄉親是...？」；另有家長索性幫孩子請假，台東縣南迴1所小學全校共180名學生，僅有4人到校。

圓規颱風造成台東縣多處路樹倒塌。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

據了解，台東自11日起風強雨驟，池上鄉傳出路樹倒塌壓到轎車，台20線191段松濤隧道12日土石坍塌，一度造成霧鹿村民無法通行，目前關山工務段已緊急搶通；南迴公路上也有多處路段土石坍塌，影響行車交通，鄉親家中淹水及膝等大小災情。此外，台東縣多良車站附近海域及市區海濱公園海面，都被民眾拍下水龍捲畫面。

台東縣府說明，因應天然災害停止上班及上課作業，授權各學校得自行發布停班停課，各校受天然災害影響致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，各學校首長得視實際情形自行決定該學校停止上班及上課。