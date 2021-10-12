梁靜茹希望透過〈明天，雙人舞〉與歌迷分享心情點滴之餘更能引起共鳴。（Vocalist Music提供）

梁靜茹現今的生活哲學態度是「把握當下」。（Vocalist Music提供）

梁靜茹在新歌〈明天，雙人舞〉首次挑戰時尚House舞曲，以帥氣口吻來詮釋歌詞中古靈精怪的俏皮語彙，被製作人鍾成虎大讚她從情歌天后搖「聲」一變成舞曲天后，還開玩笑想把梁靜茹拱上位成新一代「電音女王」，笑說：「Jolin要注意啦！」梁靜茹聽到製作人如此期許忍不住大笑，也讓人好奇接下來新專輯是否延續舞曲篇章挑戰別種元素舞曲？對此梁靜茹透露：「目前專輯製作上沒有特別需求要一直保持做怎麼樣的曲風，唱歌表達也是生活的靈感，也許到了秋冬季節的我就沒有這種心情了，或許專輯會陰鬱一點的曲風也不一定。」

事實上擅長唱情歌的梁靜茹私底下非常喜歡舞蹈，多年前曾在演唱會上展現舞蹈才華，她表示，自己喜歡跳舞其實是為了感受而舞動，自己在家中日常的一部分就是聽著音樂翩翩起舞，雙子座的她，也常幻想跟自己跳雙人舞，梁靜茹笑說：「我的身體裡有兩個我，雙子座最大個優點就是能自得其樂，可以自己陪自己跳！」被問到未來如果有機會，最想跟誰一起跳雙人舞？梁靜茹妙答：「未來…，希望能牽著兒子一起跳吧！」

〈明天，雙人舞〉MV中安排一對男女在海邊衝浪邂逅，看到MV中男女主角在海邊愜意地逐浪談情，讓梁靜茹不禁興起想當「乘風破浪姊姊」的夢，她笑說：「完全一百分的憧憬MV中女主角的生活，自由自在的追著陽光、海浪以及跟著風奔跑，真的是我夢想生活！當然如果能有像MV中帥氣男主角一起出遊更是精彩啊！哈哈！」

最近常常隨興開車往海邊跑的梁靜茹也分享自己在旅行過程中的小確幸，就是在車上或是在便利商店買補給品時無意聽到電臺播放自己的新歌，她笑說：「可能是因為最近發片的關係，去商店買東西時常聽到電臺首播我的歌，心情就會變很好！」坦言只要聽到『梁靜茹新歌首播』幾個字就會間接刺激自己購買慾，她更笑說：「我是那種會藉機買東西把整首歌都聽完然後才結帳的人，所以無意間會多買了很多泡麵零食！」