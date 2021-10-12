苗栗縣進入疫苗施打高峰期，有多種疫苗同時開打。（謝明俊攝）

苗栗縣疫苗施打進入高峰期，疫苗種類包含高端、莫德納、AZ、BNT及流感等公費疫苗。苗栗縣第11期疫苗BNT第1劑符合施打對象為45歲以上民眾；而AZ第2劑符合預約施打對象，包括7月22日以前已接種第1劑者及7月30日以前接種的54歲民眾。

縣府衛生局表示，BNT第1劑預約時間，從10月11日至10月13日中午12點，AZ第2劑預約時間，從10月12日上午10點到13日中午12點，敬請符合資格者收到簡訊記得上平台進行預約。

而疫苗施打時間為10月15日至10月21日，但因各醫療院所施打量能不同，故各類疫苗可接種時段也有所不同，請民眾選擇可配合時間預約並如期施打疫苗以獲取保護力。

衛生局表示，65─68歲長者7月16日前施打第1劑莫德納者，第2劑已完成造冊規劃接種時程中，待中央撥配疫苗到位後執行施打。

依據中央疫情指揮中心表示，BNT疫苗目前第11期開放到45歲以上，預計12期會往下開放23-44歲民眾，也就是說12歲以上全年齡層都打得到，而意願登記將會在10月13日結算。徐耀昌縣長呼籲民眾盡快上網登記，有預約才有疫苗接種，為了自身及家人健康盡快接種以早日有防護力。縣府已於今年8月即設85個服務據點提供疫苗代預約服務，分別於18鄉鎮市公所、18鄉鎮市戶政事務所、18鄉鎮市衛生所、6鄉鎮市地政所、17鄉鎮市農會、南龍區漁會、通苑區漁會、稅務局總局及稅務局竹南分局、志願服務推廣中心、社區培力育成中心、毒衛中心、長照中心等機關單位，皆設立疫苗預約專線及專一臨櫃櫃台，積極協助鄉親完成意願及預約登記，請民眾可多加利用。

流感疫苗自10月1日起持續施打中，徐耀昌縣長叮嚀鄉親新冠肺炎疫情漸趨緩，但進入秋冬之際，新一波流感疫情可能升溫，流感病毒極容易產生變異，因此建議民眾每年都需接種一次，但今年疑因新冠肺炎疫爆發，民眾搶打新冠肺炎疫苗，卻忽略接種流感疫苗，提醒高風險民眾仍應盡早施打流感疫苗，以建立身體的保護力。公費流感疫苗須與新冠肺炎疫苗施打至少間隔7天，校園流感疫苗集中接種於10月12日起開始由各承做醫院或衛生所入校服務，請踴躍接種。