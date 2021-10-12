負責塑膠光纖產業研發的捷騰光電前王姓業務協理，2019年跳槽到其供應商大陸首騰電子公司任總經理，並帶走捷騰機密，還直接引用其文件搶客戶，導致捷騰損失3.9億元，檢方依違反營業祕密提起公訴。

檢方調查，王姓男子1990年起在捷騰公司任職，業務包含業務及產品決策、管理客戶名單，並負責聯繫供應商首騰電子，及上游原料供應鏈廠商。王男任職簽署聘僱契約書時，曾允諾保密，2019年王男離職前也簽訂保密義務重申聲明。

但王男早在2018年就與首騰公司接觸，同年年底，王利用同事離職時，假意檢查電腦資料，趁機備份相關機密。

2019年他跳槽擔任首騰公司總經理，大量引用捷騰文件，並只將內容的捷騰改為首騰，還要求客戶從捷騰轉訂單到首騰，並說要對捷騰斷貨脅迫。此事一直到首騰任用曾待過捷騰光電的男子，他發現公司大量使用捷騰的機密，向捷騰反映，才東窗事發。

桃園市調處2020年12月前往王男住處搜索，但王男把筆電、資料、隨身碟藏在衣櫃內，調查站人員第一次並未發現，隔2天後再度搜索才在衣櫃找到機密資料。捷騰公司陳姓總經理則說，公司為維持領先地位，已經投入1.9億研發，每年還有2億元營業額，其他公司不會有機密資料。這些資料外洩，粗估每年減少2億元營業額。

檢方認為，王男曾在群組透露，承認書的資料內容，可以看到原來捷騰的作者、原標題。「一旦被捷騰發現，會出事」。還曾說捷騰這麼多年來，規格書跟承認書內頁內容順序有所不同，他按照這些制定標準版。檢方認定，王男違反事實明確，依違反營業祕密罪嫌提起公訴。