北市率先成立北部第一銀髮人才服務據點，北市勞動局12日舉辦「南港銀髮人才服務據點」開幕記者會，勞動局長陳信瑜表示，希望透過結合就業服務及社區資源的串聯運用，為55歲以上或退休想再就業的求職者提供就業諮詢、開發彈性工時非典型工作機會，為銀髮族量身打造職缺。

此次活動邀請勞動部勞動力發展署及北基宜花金馬分署、港湖區議員李建昌、闕枚莎、游淑慧，區長及在地里長、市政顧問及工會領袖參與，政府及民間資源共同挹注見證北市銀髮人才據點踏出深耕在地就業服務的第一步。

北市勞動局長陳信瑜12日參與「南港銀髮人才服務據點」開幕記者會。（北市勞動局提供／張穎齊台北傳真）

陳信瑜表示，台灣迎向超高齡社會，北市超前於2019年起布局銀髮就業服務，陸續成立南港東明青銀站、全台唯一銀髮人才職務新創中心及北台灣第一銀髮人才據點，配合中高齡者及高齡者就業促進法實施，鼓勵高齡者續留職場、開發全時或彈性工時職缺，滿足經濟需求及志向實踐。

北市副市長蔡炳坤表示，我國銀髮者勞動參與率相較OECD國家偏低，且台北市65歲以上的老年人口預估今年底將突破20％進入超高齡社會，因此排除中高齡者及高齡者就業障礙為市府重要政策。

勞動力發展署副署長鍾錦季表示，北市府率先回應中高齡專法，成立北台灣第一間銀髮人才服務據點，期待未來也在北市各區拓展新據點，主要目標就是開發銀髮工作機會，提供專業就業服務。

北市就服處長何洪丞補充，銀髮人才服務據點提供諮詢、交流、培訓、媒合及創業等服務，歡迎有就業需求及僱用銀髮族意願的求職者及企業，撥打北市南港銀髮人才服務據點連絡電話02-27861660或至臺北市南港區南港路二段60巷18號洽詢，服務地點位於南港三鐵交通節點附近，服務時間為星期一至星期五上午9時至下午5時，歡迎銀髮者透過就業協助展開第三人生。