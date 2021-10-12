38歲本土劇女星游詩璟今12日透過臉書尋找中風父，她表示「父親節過後爸爸的左眼小中風，視力降低，後來就醫接受治療，且醫生說爸爸有點憂鬱和焦慮。」如今已隔24小時仍不見游爸爸蹤影，游詩璟急著尋求各界能提供找到爸爸的方法。

游詩璟在臉書表示，父親節過後，爸爸的左眼小中風，視力降低，後來就醫接受治療，分別於8月18日、9月15日治療第一次和第二次，10月13日要治療第三次。但是我的爸爸不見了。

此外，游詩璟說「爸爸身體一向都很健康，平常作息正常、不菸不酒、飲食清淡，每天都會去健走、爬山。眼睛小中風讓爸爸開始焦慮、憂鬱。9月23日早上，我陪爸爸去複診，爸爸說他沒辦法睡覺，所以當天下午又陪爸爸看了身心科。醫生說爸爸有點憂鬱和焦慮，所以開了藥給爸爸。」而游詩璟表示，游爸爸是紫色上衣、黑色長褲、戴迷彩鴨舌帽，目前看到的身影是在新竹竹東的北平路上，也希望各界能留意。

游詩璟經紀人表示，游爸爸昨天下午兩點多叫媽媽去睡午覺，說怕自己睡不著所以沒有一起睡，結果趁游媽媽睡午覺時就開車（開Nissan深鐵灰色的Livina ，車號 BGS-2531）離開，沒帶手機也沒帶藥，媽媽想說可能只是出去一下，沒立馬通知小孩，直到昨晚10點游爸還是沒回來才通知在台北的女兒和兒子，游詩璟接到通知後隨即衝回新竹的家，因為已經失蹤超過12小時所以報警，目前唯一找到的線索，是昨天下午3點多的監視器。目前游詩璟與家人還開著車在外面到處找爸爸。