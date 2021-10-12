台股國慶連假期間，美股震盪走低，累計跌幅介在-0.74%~-1.63%之間。美股不妙，台股周二開盤權值大軍續弱，電金傳皆墨使得大盤跌幅放大摔下5日線，大立光(3008)破底失守2000元、寫5年多低點，隨後翻紅守住2字頭；權王台積電9月、Q3營收佳績未能為股價加分，早盤跌幅約1.5%，影響大盤指數約84點；聯發科同步壓低整理。長榮(2603)空方賣壓出籠，失守百元關卡，萬海(2615)、陽明(2609)聯袂重挫，中場三檔個股皆觸及跌停；加上鋼鐵人強不起來，類股幾乎全部倒下，台股收跌177.59點，為16462.84點。今日外資(不含外資自營商)賣超167.5751億元，投信買超6.0397億元，自營商賣超14.8633億元，三大法人賣超176.39億元。

比特幣衝上5萬美元，早盤帶動概念股麗臺(2465)、青雲(5386)、撼訊(6150)強漲，然而大盤動盪投資人落袋為安，漲幅縮減至平盤附近，而麗臺收黑。9月營收出色的元太(8069)、三晃(1721)及揚明光(3504)股價強勢上漲。大立光盤中跌深反彈領軍，光電族群走勢轉向，揚明光一度攻上漲停價位，元晶(6443)、惠特(6706)、安集(6477)等群起呼應上漲。千元高價股排名明爭暗鬥，上周五力旺(3529)直取台股高價股三哥，狠甩大立光，但大立光在庫藏股及專利戰二大題材催化下，股價2千元暫時守住；目前上市櫃千元以上高價股計有8檔，除了股王矽力-KY目前股價遙遙領先，無人能撼動其地位之外，第二至第四高價股，股價在2050～2400元之間，股后寶座廝殺相當激烈。

上周台股周線收紅，周指數上揚69.54點，累計一周外資賣超340.73億元，投信買超92.36億元，自營商賣超28.57億元，三大法人賣超276.94億元。美股不佳、台股不穩，國慶假期後台股開低走低，大跌約300點，油電股靠台塑化(6505)9月財報佳績撐盤，多方反攻有成帶動其餘油電燃氣個股的走強，包括台汽電(8926)、全國(9937)均逆勢抗跌，成為盤面上唯一走高族群，由於類股皆墨，航運類股重跌7.5%，台股今日收跌177.59點，為16462.84點，5日RSI為35.03，10日RSI為36.17，9日K值為32.70，9日D值為29.75，20日乖離率為-3.01。

台股上周努力爬山好不容易往16800點靠攏，卻在今日一個重挫幾乎吞噬上周漲幅，統一投顧認為，考量美股財報季即將登場，企業獲利增速放緩，且中國債務問題仍在，中國限電政策將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上近期外資已連續三周賣超台股，技術面走勢偏弱，市場將觀望周四台積電法說及美國聯準會記錄，指數震盪難免，建議採取低接布局策略。第一金投顧發布最新第四季台股展望，美國舉債上限協議延後，但聯準會年底將啟動縮減購債，引發市場震盪，台股面臨回檔壓力，第四季加權指數區間預測落在16,000～17,900點。第四季看好晶圓代工、矽晶圓、伺服器、遊戲、解封受惠概念、電動車及汽車，及原物料七族群，選股不選市。