有「開機女王」封號的資深媒體人楊月娥，時常在臉書與粉絲分享日常，昨（11日）在臉書透露10年前的國慶日，公公在加護病房中急救無效逝世，接著家人身體健康也接續亮起紅燈病倒，讓她不禁有感而發表示：「屆滿10年的接力賽」。

楊月娥回憶起10年前國慶日當天，和老公在醫院門口看空軍展演，當時公公正在加護病房急救，但此後「沒有再醒過來」，未料緊接著換母親生病倒下、女兒罹癌、妹妹中風，一路照顧家人至今的她，語重心長表示：「我的照顧人生史，屆滿10年的接力賽」，歷經無數生命課題後，楊月娥強調：「有人下課，有人重修，半點不由人，強求什麼」，更直言：「世界局勢瞬息萬變，小情小愛算什麼？憂國憂民有幾人？」

對於近來政府發放五倍券，她表示小老百姓很卑微，都忙著搜尋怎麼用較划算的方法，認為集體計較的樂趣只想贏，見不得人多賺點，接著提到自己尚未領取五倍券，因此尚未思考要怎麼花，對此網友紛紛留言：「一直以來好喜歡你的正能量，辛苦你了」、「雖然這幾年風雨不斷考驗你，但你永遠都是如此正面陽光」。

楊月娥3年前陪伴罹患血癌的女兒「小蓁」抗癌成功，眼見女兒一邊對抗病魔，一邊完成學業，讓她坦言內心充滿不捨，甚至自責是不是沒把女兒照顧好，將不好的東西遺傳給她，一句話道盡為人母的辛酸與堅強。