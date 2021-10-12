中國大陸國家主席習近平在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上發表主旨講話，他表示，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和「1＋N」政策體系。

聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP15）11日在中國昆明開幕，為期5天的線上會議將通過未來十年全球生物多樣性保護等行動計畫。

習近平致詞時表示，昆明大會以「生態文明：共建地球生命共同體」為主題，推動制定「2020年後全球生物多樣性框架」，為未來全球生物多樣性保護設定目標、明確路徑，具有重要意義。

他說，新冠肺炎疫情給全球發展蒙上陰影，推進聯合國2030年可持續發展議程面臨更大挑戰，為了共同的未來，要攜手同行，包括以生態文明建設為引領，協調人與自然關係；以綠色轉型為驅動，助力全球可持續發展；以人民福祉為中心，促進社會公平正義；以國際法為基礎，維護公平合理的國際治理體系。

他說，中國生態文明建設取得了顯著成效，前段時間，雲南大象的北上及返回之旅，讓我們看到了中國保護野生動物的成果，中國將持續推進生態文明建設。

習近平宣布，中國將率先出資15億元人民幣，成立昆明生物多樣性基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業。中方呼籲並歡迎各方為基金出資。此外，中國正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30％的陸域國家重點保護野生動植物種類。

他說，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和「1＋N」政策體系。中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目，第一期裝機容量約1億千瓦的項目已於近期有序開工。