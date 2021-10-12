由外貿協會主辦「台灣國際智慧移動展（2035E-Mobility Taiwan）」即將於20日至22日一連三天於台北南港展覽2館登場，展出電動巴士、三電系統、ADAS、車聯網、人車互動軟體、共享平台與MaaS等應用解決方案，完整呈現電動車、自駕車生態系，參展廠商單位，MIH為最大參展單位。

除實體展外，為期一個月的線上展亦同步開辦，虛實並進，協助我國業者與國際買主洽談合作商機。

E-Mobility Taiwan首屆辦理即徵集到mTARC、MIH、大同、台達、光寶、成運汽車、華德動能、車威視、東元、和泰聯網、為升、飛宏、健和興、勤崴及鴻碩等指標業者參展；其中，聯盟成立後首次對外參展的MIH表示，MIH由電動車開放平台的成員們支持，並協作打造下一代的移動出行，共同改變汽車行業，該聯盟為此次最大參展單位，將與其會員廠商一同展現產業跨界合作成果。

另一個由經濟部技術處推動成立的台灣車輛移動研發聯盟（mTARC），將籌組主題館展示7項展品，包含WinBus自駕技術供應鏈與營運成果、雙影像車輛視覺模組、電控化懸吊、AI車輛視覺感知系統、自駕車在地化安全驗證技術、智慧聯網自駕車運行技術實證及電動巴士模組，希望藉由本次參展帶動電動車及自駕車供應鏈，輔助產業升級轉型。

臺灣電動車充電設施及解決方案供應大廠也將參與，包括台達「互聯生智園區」、光寶融合集團電源事業及車用事業核心技術等；為推動產業升級，活絡新創與企業交流，貿協與時代基金會首度合辦「2035E-Mobility Global Demo Day」新創競賽，獲選的10家台灣、以色列、美國及加拿大等新創團隊，亦將於展中Future Star Pavilion線上線下展出並發表創新方案，其中臺灣團隊唯一入選的奇美車電，將展出BSIS內輪差盲區輔助系統，成就無死角的行車環境，確保周邊行人、騎士等弱勢道路使用者的安全。