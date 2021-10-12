台北市長柯文哲上任後推動數位學習，北市將在明年成立第一所網路高中，北市教育局今赴議會教育委員會專案報告，議員對於網路高中的規畫存有很多疑慮，包括招生機制、社團活動等細節，北市議員耿葳更質疑，如以會考成績方式招生，恐淪為明星高中的實驗網路學校。

柯文哲上任推動「影視音實驗」教育機構，招生狀況並不理想，今年僅招到12名學生，但北市仍不放棄，9月剛通過第2個5年計畫，打算讓學校繼續營運，在明年還將推廣首間網路實驗中學「第一網中」，由北一女中校長陳智源擔任籌備處主任，預計111學年度起招收60人。

耿葳擔心，「第一網中」仍以會考成績作為招生基準，恐淪為建中、北一女等明星高中的網路實驗版，難以區分差異；對此，教育局表示，學生未來仍以升大學為主，招生以會考成績和面試為招生標準，會考成績5科中，只要其中一科A就可以，盼能找到「偏才型」和學習自主性高的學生。

此外，會議中耿葳也擔心師資的問題，教育局長曾燦金說明，為了師資多元化，會有部分老師為兼職，而導師的部分則為專職；陳智源補充，有別於其他高中，會讓學生提需求開課，未來也可能有國外線上課程或與業界師資合作。

北市議員王鴻薇也提到，社團活動對高中生來說很重要，但「第一網中」將使用弘道國中和建中的校園場地，在社團活動上恐有限制；耿葳也說，共用場地也可能出現被原先的學校排擠的問題。

教育局回應，社團活動有跨校的選修，第一網中的學生可依興趣安排到鄰近學校的社團，而場地的部分也會利用學校未使用的空間，不會有排擠問題。