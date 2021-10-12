諾貝爾經濟學獎11日公布由美國經濟學家卡德等三人獲獎，卡德等人開創性研究指出「提高最低工資不會導致就業下降」，破除傳統勞動經濟學界的迷思。民眾黨立委賴香伶表示，卡德等人論點顯示最低工資制度性的調高，不會導致失業率提高，卻有助於降低勞工的相對剝奪感，最低工資制度性立法工作實刻不容緩，呼籲行政院盡速將《最低工資法》草案送進立法院審議。

美國學者卡德等人透過自然實驗方式，研究美國新澤西州將最低工資調高，與隔壁的賓州進行對照，發現低工資提高對受僱人數沒有影響，遠比人們過去以為的負面影響還要小，徹底破除了勞動經濟學界過去「最低工資提高會導致就業下降」迷思。

基本工資審議委員會上周決定明年基本工資漲5.21％，調整後月薪2萬5250元、時薪168元，調整幅度遭資方質疑，但卡德等人的觀點，使國際間最低工資相關立法具備重要立論，確認勞工應具備最低工資的保護。

賴香伶表示，日本、韓國早已訂定最低工資法制程序後，台灣的最低工資制定至今牛步，導致調整幅度淪為政商角力的籌碼，制度化、系統化的調整機制已刻不容緩，民眾黨等各黨派已有版本待審之際，總統蔡英文最低工資法立法承諾尚未兌現，我呼籲行政院應儘速提交版本送立法院審議。

賴香伶說，各國貨幣政策的量化寬鬆、紓困措施已導致國際原油、能源等物價節節上漲，「物價上漲、薪水不漲」已是國內許多勞工、年輕人對社會不滿的根源，依循物價等指標調整制度化的最低工資，是政府不能迴避的責任，呼籲政府盡速訂定《最低工資法》，確保勞工生計不受影響。